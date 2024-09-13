В Минюсте объяснили, какой порядок перенятия уголовного производства на стадии судебного производства из Украины

В Министерстве юстиции отмечают, что наследование уголовного производства, которое находится в суде Украины, компетентному суду иностранного государства осуществляется на основании международного договора, согласие на обязательность которого предоставляется Верховной Радой.

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции объясняет, каков порядок перенятия уголовного производства в стадии судебного производства из Украины.

Международное сотрудничество принимает разные формы. И одним из них является перенятие уголовного производства, заключающееся в осуществлении компетентными органами одного государства расследования с целью привлечения лица к уголовной ответственности за преступления, совершенные на территории другого государства, по его запросу.

Отмечается, что принятие уголовного производства, которое находится в суде Украины, компетентному суду иностранного государства осуществляется на основании международного договора, согласие на обязательность которого предоставляется Верховной Радой Украины.

Порядок и условия передачи уголовного производства компетентному органу другого государства также определены Главой 45 Уголовного кодекса Украины.

Центральным органом Украины, уполномоченным направлять ходатайство судов Украины в компетентные органы иностранных государств на основании и на условиях, определенных международными договорами и УПК Украины, является Министерство юстиции Украины.

Відповідно до міжнародного договору України з клопотанням про перейняття кримінального переслідування суд України може звернутися в одному або декількох таких випадках:

1) якщо підозрювана особа має постійне помешкання в запитуваній державі;

2) якщо підозрювана особа є громадянином запитуваної держави або якщо ця держава є країною її походження;

3) якщо підозрювана особа відбуває або має відбувати в запитуваній державі покарання, яке передбачає позбавлення волі;

4) якщо в запитуваній державі за той же самий злочин або за інші злочини проти підозрюваної особи порушено кримінальне переслідування;

5) якщо вона вважає, що передача провадження виправдана інтересами встановлення істини, і зокрема, що найбільш суттєві докази знаходяться в запитуваній державі;

6) якщо є підстави вважати, що виконання у запитуваній державі вироку (в разі винесення такого) може збільшити можливість соціальної реабілітації засудженого;

7) якщо вона вважає, що присутність на судовому засіданні підозрюваної особи не може бути забезпечена в запитуючій державі, в той час як її присутність на судовому засіданні може бути забезпечена в запитуваній державі;

8) якщо є підстави вважати, що вирок не зможе бути виконаний (у разі винесення) навіть з використанням екстрадиції, тоді як запитувана держава спроможна це зробити;

9) в інших випадках, визначених міжнародним договором України.

Незакінчене кримінальне провадження може також бути передане іншій державі за умови, що видача особи, яка підлягає притягненню до кримінальної відповідальності, неможлива або у видачі такої особи Україні відмовлено.

До клопотання суду України про передання кримінального провадження іншій державі додаються матеріали кримінального провадження, а також переклад цих матеріалів, якщо такий вимагається відповідно до міжнародного договору України чи застереження іноземної держави до міжнародного договору України; текст статті Кримінального кодексу України, за яким кваліфікується кримінальне правопорушення, щодо якого здійснюється провадження, відомості про громадянство особи. Суд України додає переклад клопотання та доданих до нього документів мовою запитуваної держави або іншою мовою, визначеною відповідним міжнародним договором України.

Разом із клопотанням та додатками до нього компетентному органу іншої держави передаються наявні речові докази, окрім тих, обіг яких заборонено законодавством.

Міністерство юстиції України опрацьовує клопотання суду України про передання кримінального провадження компетентному органу іноземної держави, після чого клопотання направляється уповноваженому (центральному) органу іноземної держави.

З моменту перейняття компетентним органом іншої держави кримінального провадження відповідний суд України не має права здійснювати будь-які процесуальні дії щодо особи у зв’язку з кримінальним правопорушенням, щодо якого передано кримінальне провадження, інакше, ніж на підставі запиту про надання міжнародної правової допомоги з боку держави, яка перейняла кримінальне провадження.

У разі отримання прохання від компетентного органу іноземної держави щодо необхідності поновити кримінальне провадження або продовжити строки розслідування чи тримання під вартою особи з урахуванням часу, необхідного для перейняття його компетентним органом іноземної держави, Міністерство юстиції України звертається до суду України з відповідним проханням. За результатами розгляду звернення Міністерства юстиції, суд України постановляє вмотивовану ухвалу з посиланням на положення законодавства та міжнародного договору України.

Інформацію про рішення іноземної держави щодо перейняття кримінального провадження, а також про результати кримінального провадження Міністерство юстиції надсилає суду України у разі її надходження від компетентного органу іноземної держави або у відповідь на запит суду.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.