У Мін’юсті пояснили, який порядок перейняття кримінального провадження на стадії судового провадження з України

У Міністерстві юстиції зазначають, що перейняття кримінального провадження, яке перебуває у суді України, компетентному суду іноземної держави здійснюється на підставі міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надається Верховною Радою.

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції пояснює, який порядок перейняття кримінального провадження на стадії судового провадження з України.

Міжнародна співпраця приймає різноманітні форми. І одним із них є перейняття кримінального провадження, яке полягає у здійсненні компетентними органами однієї держави розслідування з метою притягнення особи до кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на території іншої держави, за її запитом.

Зазначається, що перейняття кримінального провадження, яке перебуває у суді України, компетентному суду іноземної держави здійснюється на підставі міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надається Верховною Радою України.

Порядок і умови передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави також визначано Главою 45 Кримінального кодексу України.

Центральним органом України, уповноваженим скеровувати клопотання судів України до компетентних органів іноземних держав на підставі та на умовах, визначених міжнародними договорами та КПК України, є Міністерство юстиції України.

Відповідно до міжнародного договору України з клопотанням про перейняття кримінального переслідування суд України може звернутися в одному або декількох таких випадках:

1) якщо підозрювана особа має постійне помешкання в запитуваній державі;

2) якщо підозрювана особа є громадянином запитуваної держави або якщо ця держава є країною її походження;

3) якщо підозрювана особа відбуває або має відбувати в запитуваній державі покарання, яке передбачає позбавлення волі;

4) якщо в запитуваній державі за той же самий злочин або за інші злочини проти підозрюваної особи порушено кримінальне переслідування;

5) якщо вона вважає, що передача провадження виправдана інтересами встановлення істини, і зокрема, що найбільш суттєві докази знаходяться в запитуваній державі;

6) якщо є підстави вважати, що виконання у запитуваній державі вироку (в разі винесення такого) може збільшити можливість соціальної реабілітації засудженого;

7) якщо вона вважає, що присутність на судовому засіданні підозрюваної особи не може бути забезпечена в запитуючій державі, в той час як її присутність на судовому засіданні може бути забезпечена в запитуваній державі;

8) якщо є підстави вважати, що вирок не зможе бути виконаний (у разі винесення) навіть з використанням екстрадиції, тоді як запитувана держава спроможна це зробити;

9) в інших випадках, визначених міжнародним договором України.

Незакінчене кримінальне провадження може також бути передане іншій державі за умови, що видача особи, яка підлягає притягненню до кримінальної відповідальності, неможлива або у видачі такої особи Україні відмовлено.

До клопотання суду України про передання кримінального провадження іншій державі додаються матеріали кримінального провадження, а також переклад цих матеріалів, якщо такий вимагається відповідно до міжнародного договору України чи застереження іноземної держави до міжнародного договору України; текст статті Кримінального кодексу України, за яким кваліфікується кримінальне правопорушення, щодо якого здійснюється провадження, відомості про громадянство особи. Суд України додає переклад клопотання та доданих до нього документів мовою запитуваної держави або іншою мовою, визначеною відповідним міжнародним договором України.

Разом із клопотанням та додатками до нього компетентному органу іншої держави передаються наявні речові докази, окрім тих, обіг яких заборонено законодавством.

Міністерство юстиції України опрацьовує клопотання суду України про передання кримінального провадження компетентному органу іноземної держави, після чого клопотання направляється уповноваженому (центральному) органу іноземної держави.

З моменту перейняття компетентним органом іншої держави кримінального провадження відповідний суд України не має права здійснювати будь-які процесуальні дії щодо особи у зв’язку з кримінальним правопорушенням, щодо якого передано кримінальне провадження, інакше, ніж на підставі запиту про надання міжнародної правової допомоги з боку держави, яка перейняла кримінальне провадження.

У разі отримання прохання від компетентного органу іноземної держави щодо необхідності поновити кримінальне провадження або продовжити строки розслідування чи тримання під вартою особи з урахуванням часу, необхідного для перейняття його компетентним органом іноземної держави, Міністерство юстиції України звертається до суду України з відповідним проханням. За результатами розгляду звернення Міністерства юстиції, суд України постановляє вмотивовану ухвалу з посиланням на положення законодавства та міжнародного договору України.

Інформацію про рішення іноземної держави щодо перейняття кримінального провадження, а також про результати кримінального провадження Міністерство юстиції надсилає суду України у разі її надходження від компетентного органу іноземної держави або у відповідь на запит суду.

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