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Колишньому нардепу повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків

10:46, 13 вересня 2024
Йдеться про у суму 71,4 млн грн.
Колишньому нардепу повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків
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Державне бюро розслідувань повідомили про оголошення підозри в ухиленні від сплати податків народному депутату кількох скликань.

За інформацією слідства, він протягом 2011 – 2018 років отримав дохід за кордоном на загальну суму у понад 387 млн грн.

«Депутат не сплатив з цих грошей податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 71,4 млн грн», - пишуть у ДБР.

Як повідомляють у Держбюро розслідувань, народний депутат України I, III-VII скликань, у минулому – заступник голови фракції Партії регіонів та очільник КДМА – підозрюється в ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Санкція статті передбачає покарання – до трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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