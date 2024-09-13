Бывшему нардепу сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов

Речь идет о сумме 71,4 млн грн.

Государственное бюро расследований сообщило об объявлении подозрения в уклонении от уплаты налогов народному депутату нескольких созывов.

По информации следствия, он в течение 2011 – 2018 годов получил доход за границей на общую сумму более 387 млн ​​грн.

«Депутат не уплатил с этих денег налог на доходы физических лиц и военный сбор на общую сумму 71,4 млн грн», - пишут в ГБР.

Как сообщают в Госбюро расследований, народный депутат Украины I, III-VII созывов, в прошлом – заместитель председателя фракции Партии регионов и глава КГМА – подозревается в уклонении от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание – до трех лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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