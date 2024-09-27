На границе с Венгрией остановили мужчину, который женился на теще

В ходе общения пограничники установили, что у мужчины есть ребенок от дочери нынешней жены и на самом деле нынешняя жена является его тещей.

Источник фото: ГПСУ

Пограничники в пункте пропуска «Тиса» при пересечении границы мужчиной и его женой обнаружили, что на самом деле женщина является его тещей.

Как сообщают в ГПСУ, в пункт пропуска на выезд из Украины микроавтобусом, осуществляющим регулярные международные пассажирские перевозки, прибыли супруги. Мужу было 42 года, а его жене – 78 лет. Брак зарегистрировали в Киеве еще в прошлом году.

Основанием выезда за границу для мужа должна была служить инвалидность жены. Он рассказал пограничникам Чопского отряда, что сопровождает женщину на лечение в Италию.

Впрочем, в ходе общения пограничники установили, что у мужчины есть ребенок от дочери нынешней жены и на самом деле нынешняя жена является его тещей.

«Впоследствии мужчина признался, что с ее дочерью состоит в гражданском браке и преследовал цель попасть в Италию к своему ребенку и настоящей жене. А теща вызвалась на такую ​​сделку, чтобы помочь зятю получить отсрочку от призыва на военную службу, а также с выездом за границу», - отметили в ГПСУ.

Через границу мужчину не пропустили.

В Госпогранслужбе объясняют, что в действиях женщины усматривают признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 332 УКУ, а мужчины – ст. 336 УКУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.