На кордоні з Угорщиною зупинили чоловіка, який одружився з тещею

У ході спілкування, прикордонники встановили, що у чоловіка є дитина від доньки нинішньої дружини і насправді нинішня дружина є його тещею.

Джерело фото: ДПСУ

Прикордонники у пункті пропуску «Тиса» під час перетину кордону чоловіком та його дружиною виявили, що насправді жінка є його тещею.

Як повідомляють у ДПСУ, в пункт пропуску на виїзд з України мікроавтобусом, що здійснює регулярні міжнародні пасажирські перевезення, прибуло подружжя. Чоловіку було 42 роки, а його дружині – 78 років. Шлюб зареєстрували в Києві ще минулого року.

Підставою виїзду за кордон для чоловіка мала слугувати інвалідність дружини. Він розповів прикордонникам Чопського загону, що супроводжує жінку на лікування в Італію.

Втім, у ході спілкування, прикордонники встановили, що у чоловіка є дитина від доньки нинішньої дружини і насправді нинішня дружина є його тещею.

«Згодом чоловік зізнався, що з її донькою перебуває у цивільному шлюбі та мав на меті потрапити в Італію до своєї дитини та справжньої дружини. А теща зголосилася на таку оборудку, аби допомогти зятеві отримати відстрочку від призову на військову службу, а також з виїздом за кордон», - зазначили у ДПСУ.

Через кордон чоловіка не пропустили.

У Держприкордонслужбі пояснюють, що у діях жінки вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ, а чоловіка – ст. 336 ККУ.

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