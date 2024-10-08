Автолавки, терминалы и МАФы — за сентябрь в Киеве демонтировали более 300 элементов благоустройства, фото

Больше всего демонтажных работ было проведено в Деснянском районе столицы.

Коммунальное предприятие «Киевблагоустройство» сообщило, что за сентябрь в столице было демонтировано более 300 элементов благоустройства общей площадью почти 4 000 м².

Особое внимание во время сентябрьских работ уделили временным сооружениям для сезонной торговли — их было демонтировано более 40.

Кроме того, в список демонтированных объектов вошли 44 автолавки и еще около 40 других временных сооружений, включая терминалы, торговые автоматы и разнообразные элементы благоустройства, размещенные на территории города с нарушениями.

Больше всего демонтажных работ было проведено в Деснянском районе - здесь демонтировали 74 объекта. В Дарницком районе количество таких элементов оказалось наименьшим - 14.

Все демонтированные элементы благоустройства перевозят и хранят на площадках для временного хранения бесхозяйного имущества коммунального предприятия «Киевблагоустройство», - сообщили в КП.

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