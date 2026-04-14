Работодателям запретят увольнять работников при отсутствии конфликта интересов

В Раде предлагают уточнить, когда именно конфликт интересов может быть основанием для увольнения работника.

Фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде предлагают уточнить дополнительные основания для расторжения трудового договора по инициативе работодателя, поскольку в действующем законодательстве существует проблема разного применения норм об увольнении в связи с конфликтом интересов.

Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом №15162.

Сейчас Кодекс законов о труде Украины предусматривает, что трудовой договор по инициативе работодателя может быть расторгнут при наличии у работника реального или потенциального конфликта интересов, который носит постоянный характер и не может быть урегулирован иным способом, предусмотренным Законом Украины «О предотвращении коррупции».

В то же время часть вторая статьи 34 Закона Украины «О предотвращении коррупции» устанавливает, что увольнение лица, которое выполняет функции государства или местного самоуправления, а также приравненного к нему лица, в связи с конфликтом интересов возможно только при условии, что такой конфликт носит постоянный характер и не может быть урегулирован иным способом, в том числе через отсутствие согласия на перевод или устранение частного интереса.

Какие изменения предусмотрены

Законопроектом предлагается дополнить статью 41 Кодекса законов о труде Украины нормой о том, что расторжение договора в случае наличия у работника реального или потенциального конфликта интересов не допускается, если на момент увольнения конфликт интересов отсутствует.

Для обоснования внесения изменений авторы законопроекта ссылаются на судебную практику. В частности, в постановлении Верховного Суда от 15.10.2025 по делу № 346/5929/23 суд указал, что увольнение в связи с конфликтом интересов является крайней мерой и допускается только в случае, когда такой конфликт носит постоянный характер и не может быть урегулирован иным способом.

Как писала «Судебно-юридическая газета», по данным дела истец обратился в суд с требованием признать незаконным и отменить приказ о его увольнении с должности директора лицея, восстановить его на работе, а также взыскать средний заработок за время вынужденного прогула и расходы на правовую помощь.

Согласно приказу № 148/К, истец был уволен на основании пункта 4-1 части первой статьи 41 КЗоТ Украины, при этом основанием увольнения указано наличие у работника конфликта интересов.

Истец оспорил законность такого решения, указав, что конкретные обстоятельства конфликта интересов не были определены, письмо-представление прокуратуры не содержало требования об увольнении, а служебное расследование не установило ни времени, ни содержания и характера предполагаемого конфликта. Отдельно он отметил, что брак с работницей, которая находилась в подчинении, был расторгнут ещё 30 ноября 2021 года, то есть задолго до издания приказа об увольнении.

Суд первой инстанции частично удовлетворил исковые требования. Апелляционный суд, напротив, отменил это решение и отказал в удовлетворении иска.

Не согласившись с таким решением, истец обратился в суд кассационной инстанции.

Кассационный суд напомнил, что при пересмотре дела он проверяет правильность применения норм права в пределах доводов кассационной жалобы и не переоценивает доказательства, установленные судами предыдущих инстанций.

В деле применялись положения КЗоТ Украины и Закона Украины «О предотвращении коррупции», в частности нормы о конфликте интересов, который может быть реальным или потенциальным, а также должен носить постоянный характер и не может быть урегулирован иным способом. Отдельно суд отметил, что увольнение в таких случаях является крайней мерой.

Рассмотрев дело, Верховный Суд пришёл к выводу, что на момент увольнения конфликт интересов фактически отсутствовал, а значит, основание для применения пункта 4-1 статьи 41 КЗоТ Украины отсутствовало.

Суд указал, что увольнение в связи с конфликтом интересов возможно только тогда, когда он носит постоянный характер и не может быть урегулирован иным способом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.