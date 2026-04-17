НДС для ФОП и требования МВФ: удастся ли Правительству отсрочить налоговую реформу

Правительство убедило МВФ, что стабильность рынка важнее графика реформ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина столкнулась с новым этапом напряжения в отношениях с Международным Валютным Фондом. Несмотря на получение первого транша в 1,5 млрд долларов в рамках новой четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) общим объемом 8,1 млрд долларов, по состоянию на апрель 2026 года зафиксирована просрочка одного из ключевых структурных маяков. Речь идет о пакете налоговых изменений, срок выполнения которого завершился в конце марта.

Напомним, что отношения Украины с Фондом определяет Меморандум про економическую и финансовую политику, предусматривающий выполнение четких структурных реформ в установленные сроки. Новую 48-месячную программу сотрудничества стороны согласовали в феврале 2026 года на основе предыдущего опыта взаимодействия, когда программа проходила рекордное количество пересмотров.

В то же время структура нынешнего соглашения предусматривает жесткий график выполнения реформ. И просрочка мартовского структурного маяка по налоговому пакету формально создает риск невыполнения отдельного обязательства перед МВФ.

По состоянию на середину апреля Правительство реализовало лишь часть согласованного налогового пакета, в частности, вступили в силу нормы о продлении действия военного сбора сроком на три года после отмены военного положения. Также первое чтение в Верховной Раде прошел документ про новий механизм налогообложения цифровых платформ.

В то же время внедрение НДС для физических лиц-предпринимателей (ФОП) — остается на стадии консультаций.

Сейчас в Вашингтоне проходят Spring Meetings Международного валютного фонда, на которых присутствует и украинская делегация.

Во время встречи с главой МВФ Кристалиной Георгиевой в Вашингтоне, Премьер-министр Украины Юлия Свириденко призвала Фонд к гибкости. Юридическая и экономическая логика Кабинета Министров базируется на трех ключевых тезисах:

Изменение ландшафта безопасности: масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру, начавшиеся в октябре 2025 года, радикально изменили макроэкономические прогнозы. Правительство настаивает, что условия, при которых подписывался меморандум, существенно изменились, что является фактическим форс-мажором.

Приоритетность оборонного бюджета: в условиях, когда более 40% ВВП и 70% бюджета направляется на сектор обороны, любая радикальная налоговая реформа должна быть выверенной, чтобы не спровоцировать дестабилизацию бизнес-среды.

Успехи в других секторах: как компенсатор задержки налоговых маяков, Правительство апеллирует к успешному выполнению других обязательств. В частности, был выполнен мартовский маяк по назначению главы Государственной таможенной службы

Сейчас продолжаются дискуссии вокруг того, согласится ли МВФ на пересмотр содержания налогового маяка. Отсутствие законопроекта по НДС для ФОП в парламенте свидетельствует о том, что Правительство пытается внедрить более логичную и менее чувствительную для бизнеса модель наполнения бюджета, апеллируя к необходимости адаптации под актуальные военные реалии.

По итогам встречи в Вашингтоне Юлия Свириденко заявила о согласованной гибкости в выполнении структурных маяков.

Заявление Юлии Свириденко свидетельствует о том, что Правительству удалось убедить партнеров: стабильность внутреннего рынка в условиях войны не менее важна, чем формальное выполнение графика реформ. Это дает надежду на то, что наиболее радикальные налоговые изменения, такие как НДС для ФОП, будут отложены или существенно доработаны с учетом реальных возможностей предпринимателей.

Следующим важным этапом сотрудничества станет визит миссии МВФ в Киев в мае 2026 года, где стороны продолжат обсуждение прогресса реформ и подготовки к первому пересмотру программы.

Кабинет Министров акцентирует внимание на успешном выполнении других структурных маяков и международных программ. По состоянию на середину апреля Украина демонстрирует значительный прогресс по следующим направлениям:

Реформа таможни и отмена конечного срока действия 5-процентного военного сбора.

В рамках выполнения Маяка № 2 продолжается активная работа над стратегиями для государственных банков. Приоритетом остается уменьшение доли государства в банковском секторе и повышение эффективности управления активами.

Ukraine Facility и евроинтеграция. Парламент оперативно принял пакет решений в сферах цифровизации и энергорынка, в частности законы о цифровизации исполнительного производства энергорынок ЕС государственного надзора

Просрочка мартовского структурного маяка по налоговой реформе является действительно процедурным вызовом, но не критическим разрывом программы. МВФ оценивает общий прогресс, а Украина демонстрирует высокую динамику по другим параметрам — от кадровых назначений на таможне до системных мер по мобилизации оборонных доходов. Ключевой задачей для Правительства до мая является выработка компромиссной формулы по НДС для ФОП, которая бы удовлетворила требования МВФ по расширению базы налогообложения, но не вызвала коллапса малого бизнеса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.