Рада змінила підхід до перевірок бізнесу — курс на підтримку, а не покарання

13:29, 14 квітня 2026
Парламент ухвалив реформу держнагляду та відкрив шлях до «промислового безвізу» з ЄС.
Рада змінила підхід до перевірок бізнесу — курс на підтримку, а не покарання
Верховна Рада ухвалила пакет законопроєктів, що відкриває шлях до переговорів про підписання Угоди ACAA (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products) з Євросоюзом.

Йдеться про так званий «промисловий безвіз», який дозволить українським виробникам експортувати продукцію до ЄС із використанням національної оцінки відповідності. Про це повідомила народна депутатка, голова підкомітету з питань регуляторної політики Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Ганна Лічман.

За її словами, ухвалений у цілому законопроєкт №14030 змінює підхід держави до контролю бізнесу. Замість каральної моделі запроваджується сервісна — перевірки підприємств мають стати інструментом підтримки, а не тиску.

«Головна мета — трансформувати перевірки на механізм допомоги та розвитку бізнесу», — зазначила депутатка.

Документ є частиною євроінтеграційного пакета Ukraine Facility. Очікується, що його реалізація принесе державному бюджету близько 300 млн євро.

Крім того, Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №12426, який посилює державний ринковий нагляд відповідно до стандартів ЄС. Зокрема, він передбачає жорсткіший контроль за якістю товарів, що продаються через інтернет.

За словами Лічман, цей законопроєкт також входить до пакета ACAA і є необхідним для укладення угоди з Євросоюзом.

Підготовка обох документів тривала близько двох років. До роботи були залучені Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також Європейська комісія, з якою законопроєкти погоджені.

ВРП залишила без розгляду подання про тимчасове відсторонення судді Євгена Остропільця

Вища рада правосуддя розглянула подання щодо відсторонення судді Євгена Остропільця та одноголосно залишила його без розгляду.

ВРП розглянула кандидатури до апеляційних судів: частину підтримано, щодо окремих — оголошено перерву

Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо внесення подань Президентові України про призначення суддів.

Для наслідків технічних помилок у публічних реєстрах встановлять правила: що передбачають зміни до ЦК

Технічні помилки у публічних реєстрах врегулюють законом.

Проблему анонімності ТЦК визнають, але карати за це не планують — що не врахував новий законопроєкт

Новий законопроєкт ігнорує необхідність встановлення персональної відповідальності за порушення регламенту ідентифікації ТЦК.

У Кримінальному кодексі за міжнародні злочини пропонують передбачити конфіскацію майна як міру покарання

У Раді пропонують розширити норми, щодо конфіскації майна як покарання за міжнародні злочини, пов’язані з агресією рф проти України.

