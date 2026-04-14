Рада змінила підхід до перевірок бізнесу — курс на підтримку, а не покарання

Парламент ухвалив реформу держнагляду та відкрив шлях до «промислового безвізу» з ЄС.

Верховна Рада ухвалила пакет законопроєктів, що відкриває шлях до переговорів про підписання Угоди ACAA (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products) з Євросоюзом.

Йдеться про так званий «промисловий безвіз», який дозволить українським виробникам експортувати продукцію до ЄС із використанням національної оцінки відповідності. Про це повідомила народна депутатка, голова підкомітету з питань регуляторної політики Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Ганна Лічман.

За її словами, ухвалений у цілому законопроєкт №14030 змінює підхід держави до контролю бізнесу. Замість каральної моделі запроваджується сервісна — перевірки підприємств мають стати інструментом підтримки, а не тиску.

«Головна мета — трансформувати перевірки на механізм допомоги та розвитку бізнесу», — зазначила депутатка.

Документ є частиною євроінтеграційного пакета Ukraine Facility. Очікується, що його реалізація принесе державному бюджету близько 300 млн євро.

Крім того, Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №12426, який посилює державний ринковий нагляд відповідно до стандартів ЄС. Зокрема, він передбачає жорсткіший контроль за якістю товарів, що продаються через інтернет.

За словами Лічман, цей законопроєкт також входить до пакета ACAA і є необхідним для укладення угоди з Євросоюзом.

Підготовка обох документів тривала близько двох років. До роботи були залучені Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також Європейська комісія, з якою законопроєкти погоджені.

