Рада изменила подход к проверкам бизнеса — курс на поддержку, а не наказание

13:29, 14 апреля 2026
Парламент принял реформу государственного надзора и открыл путь к «промышленному безвизу» с ЕС.
Рада изменила подход к проверкам бизнеса — курс на поддержку, а не наказание
Верховная Рада приняла пакет законопроектов, который открывает путь к переговорам о подписании Соглашения ACAA (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products) с Евросоюзом.

Речь идет о так называемом «промышленном безвизе», который позволит украинским производителям экспортировать продукцию в ЕС с использованием национальной оценки соответствия. Об этом сообщила народный депутат, глава подкомитета по вопросам регуляторной политики Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Анна Личман.

По ее словам, принятый в целом законопроект №14030 меняет подход государства к контролю бизнеса. Вместо карательной модели вводится сервисная — проверки предприятий должны стать инструментом поддержки, а не давления.

«Главная цель — трансформировать проверки в механизм помощи и развития бизнеса», — отметила депутат.

Документ является частью евроинтеграционного пакета Ukraine Facility. Ожидается, что его реализация принесет государственному бюджету около 300 млн евро.

Кроме того, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №12426, который усиливает государственный рыночный надзор в соответствии со стандартами ЕС. В частности, он предусматривает более жесткий контроль за качеством товаров, которые продаются через интернет.

По словам Личман, этот законопроект также входит в пакет ACAA и является необходимым для заключения соглашения с Евросоюзом.

Подготовка обоих документов длилась около двух лет. К работе были привлечены Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также Европейская комиссия, с которой законопроекты согласованы.

