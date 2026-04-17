ПДВ для ФОП та вимоги МВФ: чи вдасться Уряду відтермінувати податкову реформу

Уряд переконав МВФ, що стабільність ринку важливіша за графік реформ.

Україна зіткнулася з новим етапом напруження у відносинах із Міжнародним Валютним Фондом. Попри отримання першого траншу у 1,5 млрд доларів у межах нової чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF) загальним обсягом 8,1 млрд доларів, станом на квітень 2026 року зафіксовано прострочення одного з ключових структурних маяків. Йдеться про пакет податкових змін, термін виконання якого завершився наприкінці березня.

Нагадаємо, що відносини України з Фондом визначає Меморандум про економічну та фінансову політику (МЕФП), який передбачає виконання чітких структурних реформ у встановлені строки. Нову 48-місячну програму співпраці сторони погодили у лютому 2026 року на основі попереднього досвіду взаємодії, коли програма проходила рекордну кількість переглядів.

Водночас структура нинішньої угоди передбачає жорсткий графік виконання реформ. І прострочення березневого структурного маяка щодо податкового пакету формально створює ризик невиконання окремого зобов’язання перед МВФ.

Станом на середину квітня Уряд реалізував лише частину узгодженого податкового пакету, зокрема, набрали чинності норми про продовження дії підвищеного військового збору строком на ти роки після скасування воєнного стану. Також перше читання у Верховній Раді пройшов законопроєкт про новий механізм оподаткування електронних майданчиків.

Водночас запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців (ФОП) — залишаються на стадії консультацій.

Наразі у Вашингтоні проходять Spring Meetings Міжнародного валютного фонду, на яких присутня і українська делегація.

Під час зустрічі з очільницею МВФ Крісталіною Георгієвою у Вашингтоні, Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко закликала Фонд до «гнучкості». Юридична та економічна логіка Кабінету Міністрів базується на трьох ключових тезах:

Зміна безпекового ландшафту: масштабні атаки на енергетичну інфраструктуру, що розпочалися у жовтні 2025 року, радикально змінили макроекономічні прогнози. Уряд наполягає, що умови, за яких підписувався меморандум, суттєво змінилися, що є фактичним форс-мажором.

Пріоритетність оборонного бюджету: в умовах, коли понад 40% ВВП та 70% бюджету спрямовується на сектор оборони, будь-яка радикальна податкова реформа має бути вивіреною, щоб не спровокувати дестабілізацію бізнес-середовища.

Успіхи в інших секторах: як компенсатор затримки податкових маяків, Уряд апелює до успішного виконання інших зобов'язань. Зокрема, було виконано березневий маяк щодо призначення голови Державної митної служби

Наразі тривають дискусії навколо того, чи погодиться МВФ на перегляд змісту податкового маяка. Відсутність законопроєкту щодо ПДВ для ФОП у парламенті свідчить про те, що Уряд намагається впровадити більш логічну і менш чутливу для бізнесу модель наповнення бюджету, апелюючи до необхідності адаптації під актуальні воєнні реалії.

За підсумками зустрічі у Вашингтоні Юлія Свириденко заявила про погоджену гнучкість у виконанні структурних маяків.

Заява Юлії Свириденко свідчить про те, що Уряду вдалося переконати партнерів: стабільність внутрішнього ринку в умовах війни є не менш важливою, ніж формальне виконання графіку реформ. Це дає надію на те, що найбільш радикальні податкові зміни, як-от ПДВ для ФОП, будуть відтерміновані або суттєво доопрацьовані з урахуванням реальних спроможностей підприємців.

Наступним важливим етапом співпраці стане візит місії МВФ до Києва у травні 2026 року, де сторони продовжать обговорення прогресу реформ та підготовки до першого перегляду програми.

Кабінет Міністрів акцентує на успішному виконанні інших структурних маяків та міжнародних програм. Станом на середину квітня Україна демонструє значний прогрес за наступними напрямами:

Реформа митниці та скасування кінцевого терміну дії 5-відсоткового військового збору.

У межах виконання Маяка № 2 триває активна робота над стратегіями для державних банків. Пріоритетом залишається зменшення частки держави в банківському секторі та підвищення ефективності управління активами.

Ukraine Facility та євроінтеграція. Парламент оперативно ухвалив пакет рішень у сферах цифровізації та енергоринку, зокрема закони про цифровізацію виконавчого провадження до енергоринку ЄС державного нагляду 2,7 млрд євро.

Прострочення березневого структурного маяка щодо податкової реформи є дійсно процедурним викликом, але не критичним розривом програми. МВФ оцінює загальний прогрес, а Україна демонструє високу динаміку за іншими параметрами — від кадрових призначень на митниці до системних заходів із мобілізації оборонних доходів. Ключовим завданням для Уряду до травня є вироблення компромісної формули щодо ПДВ для ФОП, яка б задовольнила вимоги МВФ щодо розширення бази оподаткування, але не спричинила колапсу малого бізнесу.

