На Львовщине трое человек попытались напасть на военных в ТЦК — детали
Во Львовской области произошла попытка нападения на территориальный центр комплектования. Инцидент произошел вечером 17 апреля в помещении Яворовского районного ТЦК и СП.
Около 22:20 в здание центра ворвались трое человек. По данным Львовского ОТЦК и СП, они пытались напасть на военнослужащих взвода охраны.
Военные оперативно среагировали и остановили нападавших.
На место происшествия прибыли правоохранители. Двух участников нападения задержали, еще одного в настоящее время разыскивают.
Продолжается досудебное расследование, обстоятельства инцидента устанавливаются.
В центре подчеркивают, что во время полномасштабной войны подобные действия направлены против собственного общества и военных.
Также отмечается, что правовую оценку инциденту даст суд, а причастные к нападению должны понести ответственность согласно законодательству.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.