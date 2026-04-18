На Львовщине трое человек попытались напасть на военных в ТЦК — детали

Военные остановили нападавших, двоих уже задержали, еще одного разыскивают правоохранители.

Во Львовской области произошла попытка нападения на территориальный центр комплектования. Инцидент произошел вечером 17 апреля в помещении Яворовского районного ТЦК и СП.

Около 22:20 в здание центра ворвались трое человек. По данным Львовского ОТЦК и СП, они пытались напасть на военнослужащих взвода охраны.

Военные оперативно среагировали и остановили нападавших.

На место происшествия прибыли правоохранители. Двух участников нападения задержали, еще одного в настоящее время разыскивают.

Продолжается досудебное расследование, обстоятельства инцидента устанавливаются.

В центре подчеркивают, что во время полномасштабной войны подобные действия направлены против собственного общества и военных.

Также отмечается, что правовую оценку инциденту даст суд, а причастные к нападению должны понести ответственность согласно законодательству.

