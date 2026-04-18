На Львівщині троє осіб спробували напасти на військових у ТЦК — деталі

Військові зупинили нападників, двох уже затримали, ще одного шукають правоохоронці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львівській області сталася спроба нападу на територіальний центр комплектування. Інцидент стався ввечері 17 квітня у приміщенні Яворівського районного ТЦК та СП.

Близько 22:20 до будівлі центру увірвалися троє осіб. За даними Львівський ОТЦК та СП, вони намагалися напасти на військовослужбовців взводу охорони.

Військові зреагували оперативно та зупинили нападників.

На місце події прибули правоохоронці. Двох учасників нападу затримали, ще одного наразі розшукують.

Триває досудове розслідування, обставини інциденту встановлюються.

У центрі наголошують, що під час повномасштабної війни подібні дії спрямовані проти власного суспільства та військових.

Також підкреслюється, що правову оцінку інциденту надасть суд, а причетні до нападу мають понести відповідальність згідно із законодавством.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.