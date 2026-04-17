Бот или пользователь: ВАКС разоблачил схему сотрудника СБУ через технические параметры Telegram

20:00, 17 апреля 2026
Высший антикоррупционный суд доказал: цифровые следы в Telegram невозможно скрыть за маской бота.
Процесс использования электронных доказательств в уголовных производствах достиг того предела, где мессенджеры признаются полноценным средством установления истины. Telegram уже давно превратился из инструмента для конспирации в ключевой источник доказательств, позволяющий реконструировать преступные схемы с точностью до секунды.

«Судебно-юридическая газета» в серии публикаций проанализирует Топ-5 кейсов ВС и ВАКС относительно того, как суды идентифицируют авторов сообщений, оценивают достоверность доказательств и какие технические нюансы мессенджера становятся основой обвинительных приговоров.

Разграничение Username и чат-бота

Приговор ВАКС от 27 ноября 2024 года по делу № 991/1512/23 в отношении сотрудника СБУ демонстрирует уровень технического анализа Telegram.

Обвиняемый, имея информацию о криптоферме, собрал данные об участниках майнинга и их имущественном положении, включая нелегальные оперативные мероприятия. Во время обысков обвиняемый изъял оборудование для майнинга и, используя служебное положение, вымогал от одного из владельцев неправомерную выгоду в размере 60 000 долларов США за возврат оборудования и неналожение ареста.

Роль Telegram в этом деле была центральной для организации, конспирации и совершения преступления. Обвиняемый (сотрудник СБУ) активно использовал мессенджер для отстранения от прямого общения, маскировки своих действий и координации передачи взятки.

Ключевые выводы ВАКС относительно функционала мессенджера:

  • Username vs Profile Name: Суд четко разграничил уникальный идентификатор (username), который начинается с @ и не может повторяться, от имени профиля, которое может быть любым. Согласно функционалу мессенджера Telegram, не могут существовать одновременно чат-бот и личный аккаунт с абсолютно одинаковым именем пользователя, так как username уникален для каждой учетной записи или бота. Однако имя профиля может быть одинаковым как для бота, так и для личного аккаунта.
  • Личный аккаунт vs Чат-бот: Суд опроверг версию защиты о том, что определенный аккаунт был автоматизированным ботом. Экспертиза показала, что боты не имеют статусов «в сети» или «был недавно», в то время как личные профили их отображают. Это позволило доказать, что обвиняемый лично координировал передачу 60 000 долларов через аккаунт.
  • Метаданные и локация: Мессенджер часто становится площадкой для обмена кодами для передачи денег через криптообменники. Суды сопоставляют время отправки кода в Telegram со временем транзакции в блокчейне и видеозаписями с камер наблюдения в пунктах обмена.

Важно: Telegram стал основным каналом для выражения просьбы о неправомерной выгоде и организации ее передачи. Обвиняемый сознательно использовал мессенджер для минимизации рисков разоблачения, что суд расценил как элемент конспирации и подтверждение умысла.

О ТОП-5 кейсах Верховного Суда, где Stories и посты в Instagram стали решающими аргументами в суде, читайте в предыдущем материале «Судебно-юридической газеты».

