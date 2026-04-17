Бот чи користувач: ВАКС викрив схему співробітника СБУ через технічні параметри Telegram

Вищий антикорупційний суд довів: цифрові сліди в Telegram неможливо приховати за маскою бота.

Процес використання електронних доказів у кримінальних провадженнях досяг тієї межі, де месенджери визнаються повноцінним засобом встановлення істини. Telegram вже давно перетворився з інструменту для конспірації на ключове джерело доказів, яке дозволяє реконструювати злочинні схеми з точністю до секунди.

«Судово-юридична газета» в серії публікацій проаналізує Топ 5 кейсів ВС та ВАКС щодо того, як суди ідентифікують авторів повідомлень, оцінюють вірогідність доказів та які технічні нюанси месенджера стають основою обвинувальних вироків.

Розмежування Username та чат бота

Вирок ВАКС від 27 листопада 2024 року у справі № 991/1512/23 щодо працівника СБУ демонструє рівень технічного аналізу Telegram.

Обвинувачений, маючи інформацію про криптоферму, зібрав дані про учасників майнінгу та їх майновий стан, включаючи нелегальні оперативні заходи. Під час обшуків обвинувачений вилучив обладнання для майнінгу і використовуючи службове становище, вимагав від одного з власників неправомірну вигоду у розмірі 60 000 доларів США за повернення обладнання та ненакладення арешту.

Роль Telegram у цій справі була центральною для організації, конспірації та виконання злочину. Обвинувачений (співробітник СБУ) активно використовував месенджер для відсторонення від прямого спілкування, маскування своїх дій та координації передачі хабара.

Ключові висновки ВАКС щодо функціоналу месенджера:

Username vs Profile Name : Суд чітко розмежував унікальний ідентифікатор (username), який починається з @ і не може повторюватися, від імені профілю, яке може бути будь-яким. Відповідно до функціоналу месенджера Telegram не можуть існувати одночасно чат-бот і особистий акаунт з абсолютно однаковим іменем користувача, оскільки username унікальний для кожного облікового запису або бота. Однак ім'я профілю може бути однаковим як для бота, так і для особистого акаунту.

Особистий акаунт vs Чат-бот : Суд спростував версію захисту про те, що певний акаунт був автоматизованим ботом. Експертиза показала, що боти не мають статусів «в мережі» або «був нещодавно», тоді як особисті профілі їх відображають. Це дозволило довести, що обвинувачений особисто координував передачу 60 000 доларів через акаунт.

Суд спростував версію захисту про те, що певний акаунт був автоматизованим ботом. Експертиза показала, що боти не мають статусів «в мережі» або «був нещодавно», тоді як особисті профілі їх відображають. Це дозволило довести, що обвинувачений особисто координував передачу 60 000 доларів через акаунт. Метадані та локація: месенджер часто стає майданчиком для обміну кодами для передачі грошей через криптообмінники. Суди співставляють час відправлення коду в Telegram із часом транзакції у блокчейні та відеозаписами з камер спостереження в пунктах обміну.

Важливо: Telegram став основним каналом для висловлення прохання неправомірної вигоди та організації її передачі. Обвинувачений свідомо використовував месенджер для мінімізації ризиків викриття, що суд розцінив як елемент конспірації та підтвердження умислу.

Про ТОП-5 кейсів Верховного Суду, де Stories та пости і Instagram стали вирішальними аргументами у суді читайте в попередньому матеріалі «Судово-юридичної газети».

