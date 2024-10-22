В Сухопутных войсках напомнили, куда обращаться с вопросами по военной службе

В Сухопутных войсках ВСУ напомнили, куда обращаться, чтобы получить консультации по поводу своих прав и обязанностей в процессе мобилизации.

В Украине действует горячая линия по вопросам мобилизации и учета военнообязанных. Там можно получить оперативную информацию о военной службе.

Как сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины, по номерам телефонов граждане могут получить консультации по поводу своих прав и обязанностей в процессе мобилизации, а также узнать актуальные изменения в законодательстве.

«Call-центр Командования Сухопутных войск обеспечивает прямой контакт военнообязанных и воинских частей с командованием. Он функционирует как информационно-справочная служба, помогающая решать вопросы, связанные с прохождением службы, подготовкой, обеспечением и поддержкой военнослужащих», – пояснили там.

С вопросами можно обратиться по телефонам:

0 (800) 500 410 (общие вопросы)

0 (800) 301 937 (вопросы комплектования, работы ТЦК и СП).

Номера телефонов горячей линии в общинах ниже:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.