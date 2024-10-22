В Сухопутных войсках напомнили, куда обращаться с вопросами по военной службе

В Украине действует горячая линия по вопросам мобилизации и учета военнообязанных. Там можно получить оперативную информацию о военной службе.
Как сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины, по номерам телефонов граждане могут получить консультации по поводу своих прав и обязанностей в процессе мобилизации, а также узнать актуальные изменения в законодательстве.
«Call-центр Командования Сухопутных войск обеспечивает прямой контакт военнообязанных и воинских частей с командованием. Он функционирует как информационно-справочная служба, помогающая решать вопросы, связанные с прохождением службы, подготовкой, обеспечением и поддержкой военнослужащих», – пояснили там.
С вопросами можно обратиться по телефонам:
Номера телефонов горячей линии в общинах ниже:
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