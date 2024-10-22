У Сухопутних військах нагадали, куди звертатися з питаннями щодо військової служби

У Сухопутних військах ЗСУ нагадали, куди звертатися, щоб отримати консультації з приводу своїх прав та обов'язків у процесі мобілізації.

В Україні діє гаряча лінія з питань мобілізації та обліку військовозобовʼязаних. Там можна отримати оперативну інформацію щодо військової служби.

Як повідомили у Сухопутних військах Збройних Сил України, за номерами телефонів громадяни можуть отримати консультації з приводу своїх прав та обов'язків у процесі мобілізації, а також дізнатися про актуальні зміни в законодавстві.

«Call-центр Командування Сухопутних військ забезпечує прямий контакт військовозобов'язаних і військових частин з командуванням. Він функціонує як інформаційно-довідкова служба, що допомагає вирішувати питання, пов'язані з проходженням служби, підготовкою, забезпеченням та підтримкою військовослужбовців», - пояснили там.

З питаннями можна звернутися за телефонами:

0 (800) 500 410 (загальні питання)

0 (800) 301 937 (питання комплектування, роботи ТЦК та СП).

Номери телефонів гарячої лінії у громадах нижче:

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