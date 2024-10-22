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Екологи виявили небезпечні речовини в ґрунтах деокупованих територій Миколаївщини

17:48, 22 жовтня 2024
У Миколаївській області в ґрунті виявили важкі метали, вибухові речовини та отрутохімікати.
Екологи виявили небезпечні речовини в ґрунтах деокупованих територій Миколаївщини
Джерело фото: mil.gov.ua
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У ґрунтах деокупованих територій Миколаївської області виявлено підвищений вміст важких металів, зокрема миш’яку, свинцю, міді та цинку, а також залишків вибухових речовин. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Ці результати отримані внаслідок інструментально-лабораторних досліджень, проведених фахівцями Центру досконалості протимінної діяльності та екологічної безпеки після звернення Миколаївської обласної військової адміністрації, яка займається ліквідацією забруднення довкілля від вибухонебезпечних предметів.

Забруднення ґрунтів стало наслідком хаотичних ракетних і артилерійських ударів російських військ, які влучали в підприємства та склади, що зберігали агрохімікати, пально-мастильні матеріали та засоби захисту рослин. Внаслідок цих атак окремі ділянки зазнали серйозних ушкоджень, що ускладнить їх подальшу рекультивацію.

Фахівці Центру обстежили земельні ділянки в районі міста Снігурівка та села Шевченкове, де відібрали зразки ґрунту, мулу та води з річки Інгулець. Військові екологи провели вимірювання з використанням сучасних приладів. Докладні результати будуть оприлюднені після лабораторного аналізу зразків за участю фахівців Української лабораторії якості та безпеки продукції АПК.

Ці дослідження сприятимуть відновленню постраждалих територій, поверненню їх до господарського використання та відтворенню природних екосистем, включаючи особливо цінні землі природно-заповідного фонду.

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Миколаїв Міноборони

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