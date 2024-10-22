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Экологи обнаружили опасные вещества в почвах деоккупированных территорий Николаевщины

17:48, 22 октября 2024
Экологи обнаружили опасные вещества в почвах деоккупированных территорий Николаевщины
Экологи обнаружили опасные вещества в почвах деоккупированных территорий Николаевщины
Источник фото: mil.gov.ua
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В почвах деоккупированных территорий Николаевской области обнаружено повышенное содержание тяжелых металлов, в частности мышьяка, свинца, меди и цинка, а также остатков взрывчатых веществ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Эти результаты получены в результате инструментально-лабораторных исследований, проведенных специалистами Центра совершенства противоминной деятельности и экологической безопасности после обращения Николаевской областной военной администрации, которая занимается ликвидацией загрязнения окружающей среды от взрывоопасных предметов.

Загрязнение почв стало следствием хаотичных ракетных и артиллерийских ударов российских войск, которые попадали в предприятия и склады, хранившие агрохимикаты, горюче-смазочные материалы и средства защиты растений. Вследствие этих атак отдельные участки получили серьезные повреждения, что усложнит их дальнейшую рекультивацию.

Специалисты Центра обследовали земельные участки в районе города Снигиревка и села Шевченково, где отобрали образцы почвы, ила и воды из реки Ингулец. Военные экологи провели измерения с использованием современных приборов. Подробные результаты будут обнародованы после лабораторного анализа образцов с участием специалистов Украинской лаборатории качества и безопасности продукции АПК.

Эти исследования будут способствовать восстановлению пострадавших территорий, возвращению их к хозяйственному использованию и воспроизводству природных экосистем, включая особо ценные земли природно-заповедного фонда.

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Николаев Минобороны

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