Экологи обнаружили опасные вещества в почвах деоккупированных территорий Николаевщины

Источник фото: mil.gov.ua

В почвах деоккупированных территорий Николаевской области обнаружено повышенное содержание тяжелых металлов, в частности мышьяка, свинца, меди и цинка, а также остатков взрывчатых веществ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Эти результаты получены в результате инструментально-лабораторных исследований, проведенных специалистами Центра совершенства противоминной деятельности и экологической безопасности после обращения Николаевской областной военной администрации, которая занимается ликвидацией загрязнения окружающей среды от взрывоопасных предметов.

Загрязнение почв стало следствием хаотичных ракетных и артиллерийских ударов российских войск, которые попадали в предприятия и склады, хранившие агрохимикаты, горюче-смазочные материалы и средства защиты растений. Вследствие этих атак отдельные участки получили серьезные повреждения, что усложнит их дальнейшую рекультивацию.

Специалисты Центра обследовали земельные участки в районе города Снигиревка и села Шевченково, где отобрали образцы почвы, ила и воды из реки Ингулец. Военные экологи провели измерения с использованием современных приборов. Подробные результаты будут обнародованы после лабораторного анализа образцов с участием специалистов Украинской лаборатории качества и безопасности продукции АПК.

Эти исследования будут способствовать восстановлению пострадавших территорий, возвращению их к хозяйственному использованию и воспроизводству природных экосистем, включая особо ценные земли природно-заповедного фонда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.