Кабмин назначил заместителей руководителей Минветеранов и Минкульта

Кабинет Министров Украины постановил назначения высших чиновников.

На своем заседании 22 октября Кабинет Министров Украины принял кадровые решения. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Правительство приняло распоряжение о назначении:

- Байдачного Виктора Сергеевича первым заместителем Министра по делам ветеранов Украины;

- Наджоса Андрея Ивановича заместителем Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины по вопросам европейской интеграции.

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