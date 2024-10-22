Кабмін призначив заступників очільників Мінветеранів та Мінкульту

Кабінет Міністрів України ухвалив призначення вищих чиновників.

На своєму засіданні 22 жовтня Кабінет Міністрів України ухвалив кадрові рішення. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Уряд ухвалив розпорядження про призначення:

- Байдачного Віктора Сергійовича першим заступником Міністра у справах ветеранів України;

- Наджоса Андрія Івановича заступником Міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції.

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