В Минюсте объяснили, какой алгоритм оформления и предъявления электронных исполнительных документов

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции объясняет, какой алгоритм оформления и предъявления электронных исполнительных документов.
Отмечается, что военное положение коренным образом изменило жизнь страны, в том числе и работу системы принудительного исполнения решений.
Одним из ключевых изменений явилось внедрение электронных исполнительных документов. Согласно статье 4 Закона Украины «Об исполнительном производстве», такие документы созданы в едином электронном документе с наложением квалифицированной электронной подписи в соответствии с законами Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».
Электронный документ является документом, информация в котором зафиксирована посредством электронных данных, включая обязательные реквизиты документа.
Виконавчий документ, що виданий у формі електронного документа, повинен відповідати вимогам, визначеним у частинах першій та другій статті 4 Закону України «Про виконавче провадження», та містити, зокрема:
До того ж оскільки реєстрація виконавчих документів, виданих у формі електронних документів, здійснюється автоматично в автоматизованій системі виконавчого провадження (далі – Система), відповідно до пункту 3 розділу III Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05.08.2016 № 2432/5 (далі – Положення), при їх пред’явленні заява про примусове виконання рішення також подається в електронній формі, на яку стягувачем/уповноваженою особою накладається кваліфікований або удосконалений електронний підпис чи печатка.
В заяві необхідно зазначити такі відомості:
Згідно зі змінами до Розділу XV Положення, що були внесені із введенням воєнного стану в Україні, електронна інформаційна взаємодія з органами (посадовими особами), уповноваженими видавати виконавчі документи у випадках, передбачених законом, під час пред’явлення ними або стягувачами - виконавчих документів, виданих у формі електронного документа, та їх виконання здійснюються за допомогою Системи.
Пред’явлення до примусового виконання виконавчого документа, виданого у формі електронного документа, забезпечується з використанням: засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема, з використанням мобільного додатка Порталу Дія стягувачами - фізичними особами; підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, зокрема, підсистем «Електронний кабінет», «Електронний суд», стягувачами - фізичними та юридичними особами.
Звертаємо увагу, що електронна інформаційна взаємодія Системи з іншими електронними інформаційними ресурсами, у тому числі Порталом Дія, Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, підсистемами «Електронний кабінет», «Електронний суд», здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів або з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем із застосуванням в них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, установленому законодавством.
Також електронна інформаційна взаємодія з використанням засобів системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 606 «Деякі питання електронної взаємодії електронних інформаційних ресурсів», а з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем – відповідно до Регламенту інформаційної взаємодії в електронній формі, розробленого ДП «Національні інформаційні системи», яке є адміністратором Системи, та оприлюдненого на його офіційному вебсайті.
Крім того, не допускається одночасне пред’явлення одного виконавчого документа, виданого у формі електронного документа, до різних органів державної виконавчої служби та/або приватних виконавців, а також одночасне пред’явлення одного виконавчого документа в електронній та паперовій формі.
Звертаємо увагу стягувачів, що пред’явлення до примусового виконання виконавчого документа, виданого у формі електронного документа, здійснюється виключно в електронній формі в рамках електронної інформаційної взаємодії з Системою.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.