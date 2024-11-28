У Мін’юсті пояснили, який алгоритм оформлення та предʼявлення електронних виконавчих документів

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції пояснює, який алгоритм оформлення та предʼявлення електронних виконавчих документів.
Зазначається, що воєнний стан докорінно змінив життя країни, зокрема і роботу системи примусового виконання рішень.
Однією з ключових змін стало впровадження електронних виконавчих документів. Згідно зі статтею 4 Закону України «Про виконавче провадження», такі документи створені в єдиному електронному документі із накладанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».
Електронний документ є документом, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа.
Виконавчий документ, що виданий у формі електронного документа, повинен відповідати вимогам, визначеним у частинах першій та другій статті 4 Закону України «Про виконавче провадження», та містити, зокрема:
До того ж оскільки реєстрація виконавчих документів, виданих у формі електронних документів, здійснюється автоматично в автоматизованій системі виконавчого провадження (далі – Система), відповідно до пункту 3 розділу III Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05.08.2016 № 2432/5 (далі – Положення), при їх пред’явленні заява про примусове виконання рішення також подається в електронній формі, на яку стягувачем/уповноваженою особою накладається кваліфікований або удосконалений електронний підпис чи печатка.
В заяві необхідно зазначити такі відомості:
Згідно зі змінами до Розділу XV Положення, що були внесені із введенням воєнного стану в Україні, електронна інформаційна взаємодія з органами (посадовими особами), уповноваженими видавати виконавчі документи у випадках, передбачених законом, під час пред’явлення ними або стягувачами - виконавчих документів, виданих у формі електронного документа, та їх виконання здійснюються за допомогою Системи.
Пред’явлення до примусового виконання виконавчого документа, виданого у формі електронного документа, забезпечується з використанням: засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема, з використанням мобільного додатка Порталу Дія стягувачами - фізичними особами; підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, зокрема, підсистем «Електронний кабінет», «Електронний суд», стягувачами - фізичними та юридичними особами.
Звертаємо увагу, що електронна інформаційна взаємодія Системи з іншими електронними інформаційними ресурсами, у тому числі Порталом Дія, Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, підсистемами «Електронний кабінет», «Електронний суд», здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів або з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем із застосуванням в них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, установленому законодавством.
Також електронна інформаційна взаємодія з використанням засобів системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 606 «Деякі питання електронної взаємодії електронних інформаційних ресурсів», а з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем – відповідно до Регламенту інформаційної взаємодії в електронній формі, розробленого ДП «Національні інформаційні системи», яке є адміністратором Системи, та оприлюдненого на його офіційному вебсайті.
Крім того, не допускається одночасне пред’явлення одного виконавчого документа, виданого у формі електронного документа, до різних органів державної виконавчої служби та/або приватних виконавців, а також одночасне пред’явлення одного виконавчого документа в електронній та паперовій формі.
Звертаємо увагу стягувачів, що пред’явлення до примусового виконання виконавчого документа, виданого у формі електронного документа, здійснюється виключно в електронній формі в рамках електронної інформаційної взаємодії з Системою.
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