В Ровенской области пожар уничтожил 150-летнюю церковь, фото и видео

Огонь уничтожил деревянную церковь в 1877 году.

В селе Высоцк Сарненского района Ровенской области вспыхнул сильный пожар в старинной деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы, построенной еще в 1877 году. Об этом сообщает ГСЧС.

К моменту прибытия спасателей здание было полностью охвачено огнем. Пожар локализовали в 06:15, а ликвидировали – в 15:23.

Огонь полностью уничтожил церковь и его имущество. К счастью, жертв и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.