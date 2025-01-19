Мобилизация не покрывает нужды ВСУ, — Главнокомандующий ВСУ Сырский

Александр Сырский также высказался о переводе специалистов Воздушных сил в пехоту.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о существовании приказа, запрещающего переводить в пехоту высококвалифицированный персонал Воздушных сил, который прошел обучение и специализируется на обслуживании самолетов, в пехоту.

"Однозначно, это специалисты, на которых потрачены средства, имеющие опыт и которых фактически не кем заменить, — с одной стороны", — заявил Сырский в интервью журналисту Андрею Цаплиенко.

В то же время, по его словам, мобилизация не покрывает всех потребностей фронта, в частности, нужно наращивать личный состав в механизированных бригадах. Поэтому сейчас "в разумных количествах" уменьшают логистическую составляющую, составляющую обеспечение и занимающихся обслуживанием — штабы все просчитали.

"Штабы знают эти задачи, провели расчеты. И, конечно, наша задача не допустить… чтобы кто-то из этой категории, которую я назвал (кого запрещено переводить в пехоту – ред.), попал на фронт", - заверил Сырский.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Генеральный штаб ВСУ сообщал, что остодефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, обслуживающих самолеты, в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется.

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