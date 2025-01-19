Мобілізація не покриває потреби ЗСУ, — Головнокомандувач ЗСУ Сирський

Олександр Сирський також висловився про переведення фахівців Повітряних сил у піхоту.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про існування наказу, який забороняє переводити до піхоти висококваліфікований персонал Повітряних сил, який пройшов навчання і спеціалізується на обслуговуванні літаків, у піхоту.

"Однозначно, це спеціалісти, на яких витрачені кошти, які мають досвід і яких фактично немає ким замінити, — з одного боку", — заявив Сирський в інтерв'ю журналісту Андрію Цаплієнку.

Водночас, за його словами, мобілізація не покриває усіх потреб фронту, зокрема треба нарощувати особовий склад у механізованих бригадах. Тому зараз "у розумних кількостях" зменшують логістичну складову, складову забезпечення та тих, хто займається обслуговуванням — штаби все прорахували.

"Штаби знають ці задачі, провели розрахунки. І, звичайно, наша задача не допустити… щоб хтось із цієї категорії, яку я назвав (кого заборонено переводити у піхоту – ред.), потрапив на фронт", - запевнив Сирський.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується.

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