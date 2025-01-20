На Рівненщині пожежа знищила 150-річну церкву, фото та відео

Вогонь знищив дерев’яну церкву 1877 року.

Фото: ДСНС

У селі Висоцьк Сарненського району Рівненської області спалахнула сильна пожежа у старовинній дерев’яній церкві Успення Пресвятої Богородиці, яка була збудована ще в 1877 році. Про це повідомляє ДСНС.

На момент прибуття рятувальників будівля була повністю охоплена вогнем. Пожежу локалізували о 06:15, а ліквідували – о 15:23.

Вогонь повністю знищив церкву та її майно. На щастя, жертв і постраждалих немає. Причини пожежі встановлюються.

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