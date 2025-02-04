ГНС рассказала, кто освобождается от уплаты налога на недвижимость

22:36, 4 февраля 2025
От уплаты налога на недвижимость освобождены, в частности, владельцы, чья недвижимость расположена на ТОТ, повреждена или в зоне активных боевых действий.
Главное управление ГНС во Львовской области разъяснило, кто освобождается от уплаты налога на недвижимость.
В частности, от уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, освобождены:
- владельцы жилой недвижимости, суммарная площадь которой не превышает установленные нормы;
- владельцы, чья недвижимость расположена на оккупированных территориях, повреждена или в зоне активных боевых действий.
Объекты недвижимости, за которые также не придется платить:
- детдома семейного типа;
- жилье, принадлежащее детям-сиротам, лишенным родительской опеки и детям с инвалидностью, которые воспитываются одинокими матерями или родителями, но не более одного такого объекта на ребенка;
- жилищная недвижимость – собственность общественных объединений лиц с инвалидностью и их предприятий;
- объекты жилой недвижимости, принадлежащие многодетным или приемным семьям, в которых воспитывается пять и более детей и т.д.
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