ГНС рассказала, кто освобождается от уплаты налога на недвижимость

От уплаты налога на недвижимость освобождены, в частности, владельцы, чья недвижимость расположена на ТОТ, повреждена или в зоне активных боевых действий.

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Главное управление ГНС во Львовской области разъяснило, кто освобождается от уплаты налога на недвижимость.

В частности, от уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, освобождены:

владельцы жилой недвижимости, суммарная площадь которой не превышает установленные нормы;

владельцы, чья недвижимость расположена на оккупированных территориях, повреждена или в зоне активных боевых действий.

Объекты недвижимости, за которые также не придется платить:

детдома семейного типа;

жилье, принадлежащее детям-сиротам, лишенным родительской опеки и детям с инвалидностью, которые воспитываются одинокими матерями или родителями, но не более одного такого объекта на ребенка;

жилищная недвижимость – собственность общественных объединений лиц с инвалидностью и их предприятий;

объекты жилой недвижимости, принадлежащие многодетным или приемным семьям, в которых воспитывается пять и более детей и т.д.

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