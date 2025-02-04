ДПС розповіла, хто звільняється від сплати податку на нерухомість

Від сплати податку на нерухомість звільнені, зокрема, власники, чия нерухомість розташована на ТОТ, пошкоджена чи в зоні активних бойових дій.

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Головне управління ДПС у Львівській області роз’яснило, хто звільняється від сплати податку на нерухомість.

Зокрема, від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, звільнені:

власники житлової нерухомості, сумарна площа якої не перевищує встановлених норм;

власники, чия нерухомість розташована на окупованих територіях, пошкоджена чи в зоні активних бойових дій.

Обʼєкти нерухомості, за які також не доведеться сплачувати:

дитбудинки сімейного типу;

житло, яке належить дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування та дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями чи батьками, але не більше одного такого об’єкта на дитину;

житлова нерухомість – власність громадських об'єднань осіб з інвалідністю та їх підприємств;

об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей, тощо.

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