Кабмін затвердив порядок виплати грошової компенсації вартості бебі-боксу

Затверджено порядок призначення та виплати грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

Джерело фото: Omurden Cengiz / Unsplash

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Кабінет Міністрів затвердив порядок призначення та виплати грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, за його словами, з метою забезпечення виплати грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» після завершення реалізації пілотного проекту «Монетизація одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у 2020-2024 роках», було затверджено порядок призначення та виплати грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

Раніше Уряд спростив процедуру видачі документів через програму єМалятко.

Нагадаємо, що у Верховній Раді подали законопроєкт 12184 про підвищення грошової допомоги для батьків при народженні дитини.

Водночас Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час форуму «Демографічне майбутнє України» заявила про критично низький рівень народжуваності в Україні у 2023-2024 роках.

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