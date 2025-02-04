Кабмин утвердил порядок выплаты денежной компенсации стоимости бэби-бокса

Утвержден порядок назначения и выплаты денежной компенсации стоимости единовременной натуральной помощи «упаковка малыша».

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Кабинет Министров утвердил порядок назначения и выплаты денежной компенсации стоимости единовременной натуральной помощи «упаковка малыша».

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, по его словам, с целью обеспечения выплаты денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи «упаковка малыша» после завершения реализации пилотного проекта «Монетизация одноразовой натуральной помощи «упаковка малыша» в 2020-2024 годах», был утвержден порядок назначения и выплаты денежной компенсации стоимости единовременной натуральной помощи «упаковка малыша».

Ранее Правительство упростило процедуру выдачи документов через программу єМалятко.

Напомним, в Верховную Раду подали законопроект 12184 о повышении денежной помощи для родителей при рождении ребенка.

В то же время министр социальной политики Оксана Жолнович во время форума «Демографическое будущее Украины» заявила о критически низком уровне рождаемости в Украине в 2023-2024 годах.

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