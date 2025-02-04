За взятку зарегистрировала брак без военно-учетных документов – на Буковине будут судить начальницу районного ЗАГСа

Женщина получила взятку за регистрацию брака без предоставления военнообязанным военно-учетного документа и без уведомления ТЦК.

На Буковине будут судить чиновницу районного ЗАГСа, которая за деньги зарегистрировала брак без военно-учетных документов. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Так, прокуроры передали в суд обвинительный акт в отношении начальника районного отдела государственной регистрации актов гражданского состояния. Ее обвиняют в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, должностное лицо требовало и получило взятку за регистрацию брака без предоставления военнообязанным военно-учетного документа и без уведомления ТЦК и СП.

Ее задержали правоохранители после получения 300 долларов.

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