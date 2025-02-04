За хабар зареєструвала шлюб без військово-облікових документів – на Буковині судитимуть начальницю районного РАЦСу

Жінка отримала хабар за реєстрацію шлюбу без надання військовозобов'язаним військово-облікового документа та без повідомлення ТЦК.

На Буковині судитимуть посадовицю районного РАЦСу, яка за гроші зареєструвала шлюб без військово-облікових документів. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Так, прокурори передали до суду обвинувальний акт стосовно начальниці районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Її обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовиця вимагала та отримала хабар за реєстрацію шлюбу без надання військовозобов'язаним військово-облікового документа та без повідомлення ТЦК та СП.

ЇЇ затримали правоохоронці після отримання 300 доларів.

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