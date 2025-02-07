ВАКС отправил под стражу заместителя председателя КГГА Петра Оленича по делу о коррупции

Петра Оленича отправили под стражу с возможностью внесения залога в 15 млн грн.

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Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения подозреваемым в земельной коррупции столичным чиновникам. Замглавы Киевской городской госадминистрации Петра Оленича отправили под стражу на два месяца — до 6 апреля, с возможностью внесения 15 миллионов гривен залога. Об этом сообщает "Суспильне".

Заседания проходили в закрытом режиме. Ходатайствовала о проведении заседания в закрытом режиме сторона обвинения.

В начале судебного заседания прокурор, в частности, сказал, что все следственные действия проводились негласно, чтобы причастные к коррупции должностные лица не могли влиять на ход расследования.

"Все материалы ходатайством все доказательства, которыми обвинения будет оперировать, в том числе обосновывающие подозрение и риски — все они основываются на материалах негласных следственных розыскных действий. В настоящее время не дана правовая оценка широкому кругу лиц. Публичное освещение, данные лиц, фамилии будут препятствовать досудебному расследованию и установлению истины", - аргументировал свою позицию прокурор.

По словам прокурора, обвинение планирует привлечь протокол допроса одного из подозреваемых, который 6 февраля изъявил желание сотрудничать со следствием и предоставил показания, подтверждающие обстоятельства, подтверждающие подозрение.

Прокурор также рассказал, что накануне, 6 февраля, было проведено более 80 обысков. Это было обусловлено тем, что когда подозреваемые узнали о готовящихся обысках, то начали принимать активные меры для уничтожения доказательств, укрывательства других лиц.

"Гласное рассмотрение будет препятствовать установлению истины. Создает угрозу для свидетелей, уничтожение доказательств. Прошу принять решение о закрытом судебном режиме", - подчеркнул прокурор.

Адвокат подозреваемого в коррупции заместителя главы КГГА Оленича возражал против проведения судебного заседания в закрытом режиме.

"Мы категорически возражаем. Потому что это судебное дело… здесь нет никакой тайны. Вчера в СМИ были известны, вся пресса называла фамилии... На сайте НАБУ по медийному голосу уже все прокомментировано. Какая тайна судебного следствия? О чем вы говорите?", — сказал адвокат.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и принял решение о проведении заседания в закрытом режиме.

Главу комиссии Киевского городского совета по вопросам земельных отношений Михаила Терентьева также взяли под стражу с возможностью внесения залога почти в 15 миллионов гривен.

Напомним, что НАБУ и САП провели масштабную операцию под кодовым названием «Чистый город», разоблачив действовавшую в земельной и бюджетной сферах столицы преступную организацию. По информации НАБУ, организация действовала под руководством бывшего депутата Киевского горсовета, и ее основным направлением была незаконная приватизация земель под застройку.

По данным следствия, участники схемы находили перспективные земельные участки и регистрировали на подконтрольных лиц право собственности на постройки, которых там никогда не существовало. В дальнейшем в горсовет подавали заявления о предоставлении права собственности для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.

Судьи ВАКС взяли под стражу с возможностью внесения 50 миллионов гривен залога члена постоянной комиссии Киевского горсовета по архитектуре, градопланированию и земельным отношениям, депутата Киевского горсовета. По данным Суспильне, речь идет об Елене Марченко.

Также суд применил меры пресечения еще для двух подозреваемых. Их в САП называют пособниками. Один из фигурантов занимает должность первого заместителя начальника КП "Спецжилфонд", а другой, по данным следствия, способствовал преступной организации в ведении бухгалтерии. Их заключили под стражу с альтернативой внесения 4,5 млн грн и 8 млн грн соответственно.

7 февраля в здании Киевской городской государственной администрации правоохранители также проводили обыски по этому делу.

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