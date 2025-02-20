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В Харькове мужчина за 20 тысяч долларов «продавал» должность следователя ГБР

17:29, 20 февраля 2025
За 20 тысяч долларов США мужчина предлагал «помочь» с трудоустройством на должность следователя в Центральном аппарате ГБР.
В Харькове мужчина за 20 тысяч долларов «продавал» должность следователя ГБР
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В Государственном бюро расследований сообщили, что разоблачили и задержали жителя Харькова, который за 20 тысяч долларов США предлагал «помочь» с трудоустройством на должность следователя в Центральном аппарате ГБР.

По версии следствия, мужчина, последние шесть лет официально нигде не работавший, через знакомых нашел гражданина, который стремился получить должность в Бюро.

«Он уверял, что имеет необходимые связи, благодаря которым может «решить вопрос» о трудоустройстве. По его словам, он без проблем выигрывает конкурс, а во время тестирования нужно будет только создать видимость сдачи экзамена, а положительный результат гарантируют другие люди. Кроме того, он обещал, что на период «договоренностей» мужчина получит статус кандидата на должность следователя, что автоматически обеспечит ему бронирование от мобилизации», - пишут в ГБР.

19 февраля мужчина назначил встречу в спальном районе Харькова, где должен был получить первую часть денег – 10 тысяч долларов США.

«Чтобы усилить впечатление о своей «влиятельности», он прибыл на встречу в военной форме с самодельными шевронами», - рассказали в ГБР.

Мужчину задержали при передаче средств. У него также изъяли устройство для отстрела резиновыми пулями.

Правоохранители установили, что, несмотря на официальную безработицу, мужчина пользовался несколькими элитными автомобилями.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 368 УК мужчине сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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деньги Харьков следователь ГБР

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