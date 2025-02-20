У Харкові чоловік за 20 тисяч доларів «продавав» посаду слідчого ДБР

За 20 тисяч доларів США чоловік пропонував «допомогти» з працевлаштуванням на посаду слідчого у Центральному апараті ДБР.

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У Державному бюро розслідувань повідомили, що викрили та затримали мешканця Харкова, який за 20 тисяч доларів США пропонував «допомогти» з працевлаштуванням на посаду слідчого у Центральному апараті ДБР.

За версією слідства, чоловік, який останні шість років офіційно ніде не працював, через знайомих знайшов громадянина, що прагнув отримати посаду в Бюро.

«Він запевняв, що має необхідні зв’язки, завдяки яким може «вирішити питання» про працевлаштування. За його словами, він без проблем виграє конкурс, а під час тестування потрібно буде лише створити видимість складання іспиту, а позитивний результат гарантують інші люди. Крім того, він обіцяв, що на період «домовленостей» чоловік отримає статус кандидата на посаду слідчого, що автоматично забезпечить йому бронювання від мобілізації», - пишуть у ДБР.

19 лютого чоловік призначив зустріч у спальному районі Харкова, де мав отримати першу частину грошей – 10 тисяч доларів США.

«Щоб підсилити враження про свою «впливовість», він прибув на зустріч у військовій формі з саморобними шевронами», - розповіли у ДБР.

Чоловіка затримали під час передачі коштів. У нього також вилучили пристрій для відстрілу гумовими кулями.

Правоохоронці встановили, що, попри офіційне безробіття, чоловік користувався кількома елітними автомобілями.

У межах розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 368 КК України чоловіку повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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