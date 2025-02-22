Более 35% женщин участвуют в противоминных работах в Украине

Минобороны активно работает над привлечением женщин и людей с инвалидностью к противоминной деятельности.

Фото: mod.gov.ua

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Доля женщин, привлеченных к противоминной деятельности в Украине, превысила 35%. Министерство обороны активно работает над обеспечением равного доступа к рабочим местам в этой сфере для всех, в том числе для женщин, людей с инвалидностью и представителей различных социальных и культурных групп. Об этом сообщил начальник управления противоминной деятельности, заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Олег Шуварский во время воркшопа «Социальное привлечение и гендерное равенство в контексте противоминной деятельности в Украине». Он отметил, что одной из основных задач является обеспечение равных возможностей для всех групп населения.

«Наша цель - обеспечить равные возможности для всех, включая женщин, людей с инвалидностью и представителей различных социальных и культурных групп. Например, сейчас доля женщин, привлеченных к противоминной деятельности, составляет более 35%», - отметил Олег Шуварский.

В Минобороны отмечают, что многие пострадавшие от взрывоопасных предметов желают активно участвовать в противоминных мероприятиях, в частности управлять машинами механизированного разминирования и БПЛА после прохождения соответствующих курсов или заниматься просветительской деятельностью.

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