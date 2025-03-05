Латвия планирует запретить госслужащим поездки в РФ и Беларусь

Комиссия Сейма Латвии по национальной безопасности подготовила законопроект, который предусматривает запрет на поездки в Россию и Беларусь для отдельных категорий работников государственного управления. Об этом сообщает Delfi.
Ограничения планируют ввести для минимизации рисков, связанных с национальной безопасностью страны. Под запрет попадут:
- Лица с доступом к государственной тайне
- Сотрудники, ответственные за безопасность критической инфраструктуры
- Работники Министерств обороны, внутренних дел и юстиции
- Служащие военных объектов, антикоррупционного бюро (KNAB), таможенной и налоговой полиции
- Дипломаты, судьи и прокуроры
Запрет также будет касаться транзита через территорию РФ и Беларуси. Исключения возможны только по служебной необходимости или по гуманитарным причинам по предварительному согласованию.
Нарушение этой нормы может стать основанием для увольнения.
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