Латвия планирует запретить госслужащим поездки в РФ и Беларусь

Латвийским чиновникам могут запретить транзит через РФ и Беларусь.

Фото: Saeimas administrācija

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Комиссия Сейма Латвии по национальной безопасности подготовила законопроект, который предусматривает запрет на поездки в Россию и Беларусь для отдельных категорий работников государственного управления. Об этом сообщает Delfi.

Ограничения планируют ввести для минимизации рисков, связанных с национальной безопасностью страны. Под запрет попадут:

- Лица с доступом к государственной тайне

- Сотрудники, ответственные за безопасность критической инфраструктуры

- Работники Министерств обороны, внутренних дел и юстиции

- Служащие военных объектов, антикоррупционного бюро (KNAB), таможенной и налоговой полиции

- Дипломаты, судьи и прокуроры

Запрет также будет касаться транзита через территорию РФ и Беларуси. Исключения возможны только по служебной необходимости или по гуманитарным причинам по предварительному согласованию.

Нарушение этой нормы может стать основанием для увольнения.

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