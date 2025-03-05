Латвія планує заборонити держслужбовцям поїздки до РФ і Білорусі

Латвійським посадовцям можуть заборонити транзит через РФ і Білорусь.

Фото: Saeimas administrācija

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Комісія Сейму Латвії з національної безпеки підготувала законопроєкт, який передбачає заборону на поїздки до Росії та Білорусі для окремих категорій працівників державного управління. Про це повідомляє Delfi.

Обмеження планують запровадити для мінімізації ризиків, пов’язаних із національною безпекою країни. Під заборону потраплять:

Особи з доступом до державної таємниці

Співробітники, відповідальні за безпеку критичної інфраструктури

Працівники Міністерств оборони, внутрішніх справ і юстиції

Службовці військових об’єктів, антикорупційного бюро (KNAB), митної та податкової поліції

Дипломати, судді та прокурори

Заборона також стосуватиметься транзиту через територію РФ та Білорусі. Винятки можливі лише за службовою необхідністю або з гуманітарних причин за попереднім погодженням.

Порушення цієї норми може стати підставою для звільнення.

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