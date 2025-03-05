Латвія планує заборонити держслужбовцям поїздки до РФ і Білорусі

Комісія Сейму Латвії з національної безпеки підготувала законопроєкт, який передбачає заборону на поїздки до Росії та Білорусі для окремих категорій працівників державного управління. Про це повідомляє Delfi.
Обмеження планують запровадити для мінімізації ризиків, пов’язаних із національною безпекою країни. Під заборону потраплять:
Заборона також стосуватиметься транзиту через територію РФ та Білорусі. Винятки можливі лише за службовою необхідністю або з гуманітарних причин за попереднім погодженням.
Порушення цієї норми може стати підставою для звільнення.
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