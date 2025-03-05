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Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко підкреслив важливість якісного правосуддя в антикорупційних справах

17:07, 5 березня 2025
Станіслав Кравченко під час відкриття програми підготовки суддів ВАКС підкреслив ключову роль антикорупційного правосуддя для майбутнього України.
Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко підкреслив важливість якісного правосуддя в антикорупційних справах
Фото: ВС
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Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко взяв участь у  відкритті програми підготовки суддів Вищого антикорупційного суду. Він висловив вдячність Національній школі суддів України та міжнародним партнерам за організацію цього заходу, зауваживши, що такі навчальні програми – це не лише освітній проєкт, а й майданчик для фахової дискусії, мета якої – досягнення якісно кращих результатів у роботі та визначення напрямів, на яких слід зосередити більше уваги для того, щоб підвищити ефективність правосуддя. 

У Верховному Суді повідомили, що тематика програми підготовки охоплює надзвичайно актуальні питання, пов’язані з електронними (цифровими) доказами, обігом віртуальних активів і застосуванням штучного інтелекту в судочинстві, а отже відповідає сучасним викликам, що постають перед суддями в процесі відправлення правосуддя.

Кравченко зазначив, що попри вкрай складні умови, спричинені війною, та пов’язані із цим труднощі в організації роботи українські суди належним чином виконали покладену на них функцію, про що свідчать статистичні показники здійснення судочинства за минулий рік. Так, у 2024 році суди всіх інстанцій та юрисдикцій розглянули 4,4 млн справ, а на сьогодні у провадженні судів перебуває близько мільйона справ.

Безперечно, однією з надзвичайно важливих категорій справ є провадження щодо корупційних правопорушень, адже системна протидія цьому явищу, особливо в умовах війни, – ключова запорука успіху держави. Крім того, забезпечення дії принципу верховенства права та ефективності правосуддя, зокрема в аспекті протидії корупції, є важливою умовою досягнення відповідності вимогам Європейського Союзу.

 Станіслав Кравченко нагадав, що 27 лютого цього року у Страсбурзі була презентована українськомовна версія Платформи обміну знаннями ЄСПЛ. Він закликав колег активно використовувати в роботі аналітичні матеріали, розміщені на цьому ресурсі, для більш поглибленого вивчення підходів ЄСПЛ та ефективного застосування його практики при розгляді справ.

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Верховний Суд Станіслав Кравченко

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