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Цьогорічна зима у Києві виявилась найкоротшою за час проведення спостережень

11:33, 6 березня 2025
До столиці уже завітала метеорологічна весна, кажуть синоптики.
Цьогорічна зима у Києві виявилась найкоротшою за час проведення спостережень
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Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила, що за даними спостережень об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ, починаючи з 28 лютого середньодобова температура повітря стабільно перевищує 0°С, відтак, це означає, що до Києва прийшла метеорологічна весна.

Метеорологічна зима, яка, за уточненими розрахунками кліматологів обсерваторії, розпочалась 4 лютого і закінчилась 27 лютого, тривала 24 дні, що на 68 днів менше за середні багаторічні показники.

«Вона виявилась найкоротшою у столиці за час проведення спостережень, за виключенням зими 2019-2020 років, коли вона взагалі не наступала», - кажуть фахівці.

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Київ

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