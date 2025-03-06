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Зима в этом году в Киеве стала самой короткой за всю историю наблюдений

11:33, 6 марта 2025
В столицу уже пришла метеорологическая весна, говорят синоптики.
Зима в этом году в Киеве стала самой короткой за всю историю наблюдений
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Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила, что, согласно данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции Киев, начиная с 28 февраля среднесуточная температура воздуха стабильно превышает 0°С. Это означает, что в Киев пришла метеорологическая весна.

Метеорологическая зима, которая, по уточненным расчетам климатологов обсерватории, началась 4 февраля и закончилась 27 февраля, длилась 24 дня, что на 68 дней меньше средних многолетних показателей.

«Она оказалась самой короткой в столице за все время проведения наблюдений, за исключением зимы 2019-2020 годов, когда она вообще не наступила», – говорят специалисты.

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Киев

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