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Государственная миграционная служба напомнила основания для предоставления разрешения на иммиграцию и квоты иммиграции

22:54, 5 марта 2025
Разрешение на иммиграцию в Украину предоставляется лицам, которые принадлежат к определенным категориям иммигрантов.
Государственная миграционная служба напомнила основания для предоставления разрешения на иммиграцию и квоты иммиграции
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Государственная миграционная служба Украины напомнила основания для предоставления разрешения на иммиграцию и квоты иммиграции.

Разрешение на иммиграцию в Украину предоставляется лицам, которые принадлежат к определенным категориям иммигрантов. В случае массового прибытия иммигрантов в Украину для государственного регулирования процесса иммиграции по представлению центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), в том числе противодействия нелегальной (незаконной) миграции, гражданства, регистрации физических лиц, беженцев и других определенных законодательством категорий мигрантов, Кабинетом Министров Украины устанавливается квота иммиграции в определенном им порядке.

Квота иммиграции может быть установлена для следующих категорий иммигрантов:

  • деятели науки и культуры, иммиграция которых соответствует интересам Украины;
  • высококвалифицированные специалисты и рабочие, в которых остро нуждается экономика Украины, супруги таких лиц, их дети, не достигшие 18 лет, – в случае их совместного въезда и пребывания на территории Украины;
  • лица, которые осуществили иностранную инвестицию в экономику Украины иностранной конвертируемой валютой на сумму не менее 100 (ста) тысяч долларов США;
  • лица, являющиеся полнородными братьями или сестрами, дедушками или бабушками, внуками или внучками граждан Украины;
  • лица, ранее состоявшие в гражданстве Украины;
  • супруг (супруга) иммигранта, если они состоят в браке более двух лет, их дети, не достигшие 18 лет, и их нетрудоспособные родители, которые считаются членами семьи иммигранта в соответствии с правом иностранного государства – страны происхождения;
  • лица, которые непрерывно проживали на территории Украины в течение трех лет с момента установления им статуса лица, пострадавшего от торговли людьми;
  • лица, проходившие службу в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта, Национальной гвардии Украины три и более лет;
  • лица, проходившие службу в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины (независимо от срока военной службы) и признанные военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе по состоянию здоровья в результате заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при выполнении обязанностей военной службы;
  • лица, указанные в частях четвертой – двенадцатой статьи 4 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», при условии непрерывного проживания на территории Украины на основании вида на временное проживание в течение последних пяти лет.

Разрешение на иммиграцию вне квоты иммиграции предоставляется:

  • одному из супругов, если второй супруг, с которым он состоит в браке более двух лет, является гражданином Украины, детям и родителям граждан Украины;
  • одному из супругов, если второй супруг является погибшим (умершим) гражданином Украины – военнослужащим Вооруженных Сил Украины, других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, Службы безопасности Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной специальной службы транспорта, правоохранительных органов специального назначения или разведывательных органов Украины (независимо от срока пребывания в браке, действительного на момент гибели (смерти), – в случае обращения с заявлением о предоставлении разрешения на иммиграцию в период действия военного положения и в течение шести месяцев со дня его прекращения или отмены);
  • лицам, являющимся опекунами или попечителями граждан Украины, или находящимся под опекой или попечительством граждан Украины;
  • лицам, имеющим право на приобретение гражданства Украины по территориальному происхождению (кроме лиц, ранее состоявших в гражданстве Украины);
  • лицам, иммиграция которых представляет государственный интерес для Украины;
  • зарубежным украинцам, супругам зарубежных украинцев, их детям в случае их совместного въезда и пребывания на территории Украины;
  • лицам без гражданства, проживавшим на территории Украины на основании вида на временное проживание в течение двух лет с момента признания их лицами без гражданства.

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