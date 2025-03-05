В Польше начали депортацию иностранцев, совершивших преступления

Дональд Туск: «Мы эффективно разбиваем грузинские банды».

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Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о начале депортации задержанных иностранцев, причастных к преступлениям в стране.

«Мы эффективно разбиваем грузинские банды. Не словами, а действиями», - написал Туск в соцсети X.

К сообщению он добавил видео, на котором видно, как задержанных мужчин сопровождают пограничники и сажают в самолет. На кадрах также зафиксирован момент закрытия люка и взлет воздушного судна.

Депортация является частью усиленных мер безопасности, о которых польское правительство заявляло ранее.

Deportacje ruszyły. Skutecznie rozbijamy gruzińskie gangi. Nie słowa, a czyny. pic.twitter.com/zlwCvEnyjo — Donald Tusk (@donaldtusk) March 5, 2025

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