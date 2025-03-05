У Польщі розпочали депортацію іноземців, які вчинили злочини

Дональд Туск: «Ми ефективно розбиваємо грузинські банди».

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про початок депортації затриманих іноземців, причетних до злочинів у країні.

«Ми ефективно розбиваємо грузинські банди. Не словами, а діями», — написав Туск в соцмережі X.

До допису він додав відео, на якому видно, як затриманих чоловіків супроводжують прикордонники та садять у літак. На кадрах також зафіксовано момент закриття люка і зліт повітряного судна.

Депортація є частиною посилених заходів безпеки, про які польський уряд заявляв раніше.

Deportacje ruszyły. Skutecznie rozbijamy gruzińskie gangi. Nie słowa, a czyny. pic.twitter.com/zlwCvEnyjo — Donald Tusk (@donaldtusk) March 5, 2025

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