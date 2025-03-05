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В Україні запрацював електронний кабінет ВЛК – паперові висновки відійшли у минуле

20:18, 5 березня 2025
З 1 квітня всі ВЛК в Україні працюватимуть онлайн – Міноборони.
В Україні запрацював електронний кабінет ВЛК – паперові висновки відійшли у минуле
Фото: Texty.org
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У Медичній інформаційній системі Збройних сил України запрацював електронний кабінет військово-лікарської комісії. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

«Паперові висновки відходять у минуле. Тепер вони будуть оформлюватись онлайн: швидко, просто, без бюрократії», – заявив він.

Як працює електронний кабінет ВЛК:

  • Направлення на ВЛК із реєстру «Оберіг» автоматично надходять у систему.
  • Висновки комісій після огляду військовозобов’язаних оперативно відображаються у застосунку «Резерв+».
  • Постанови щодо військовослужбовців зберігаються в Медичній інформаційній системі ЗСУ.

З 1 березня 2025 року електронні постанови зможуть оформлювати ВЛК, які пройшли навчання, а з 1 квітня цей процес стане обов’язковим для всіх комісій.

Проєкт реалізований спільно Міністерством оборони, МОЗ, Генштабом ЗСУ за підтримки Офісу ефективного регулювання BRDO.

«Наша мета — прозора, швидка та зручна система ВЛК для всіх, хто захищає Україну», – наголосив Умєров.

Як писала «Судово-юридична газета», у застосунку Резерв+ у електронних направленнях з'явилася дата прибуття на ВЛК. Тепер електронне направлення на ВЛК, яке військовозобов’язані можуть самостійно сформувати в Резерв+, містить точну дату та місце проходження медогляду.

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Міноборони Рустем Умєров ВЛК

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