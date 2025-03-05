В Украине заработал электронный кабинет ВЛК – бумажные заключения остались в прошлом

В Медицинской информационной системе Вооруженных сил Украины заработал электронный кабинет военно-врачебной комиссии. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умэров.
«Бумажные заключения уходят в прошлое. Теперь они будут оформляться онлайн: быстро, просто, без бюрократии», – заявил он.
Как работает электронный кабинет ВЛК:
С 1 марта 2025 года электронные постановления смогут оформлять ВЛК, которые прошли обучение, а с 1 апреля этот процесс станет обязательным для всех комиссий.
Проект реализован совместно Министерством обороны, Минздравом, Генштабом ВСУ при поддержке Офиса эффективного регулирования BRDO.
«Наша цель — прозрачная, быстрая и удобная система ВЛК для всех, кто защищает Украину», – подчеркнул Умэров.
Как писала «Судебно-юридическая газета», в приложении «Резерв+» в электронных направлениях появилась дата прибытия на ВЛК. Теперь электронное направление на ВЛК, которое военнообязанные могут самостоятельно сформировать в «Резерв+», содержит точную дату и место прохождения медосмотра.
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