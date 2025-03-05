Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко подчеркнул важность качественного правосудия по антикоррупционным делам

Станислав Кравченко во время открытия программы подготовки судей ВАКС подчеркнул ключевую роль антикоррупционного правосудия для будущего Украины.

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Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко принял участие в открытии программы подготовки судей Высшего антикоррупционного суда. Он выразил благодарность Национальной школе судей Украины и международным партнёрам за организацию этого мероприятия, отметив, что такие образовательные программы – это не только обучающий проект, но и площадка для профессиональной дискуссии, цель которой – достижение более качественных результатов в работе и определение направлений, на которые следует обратить больше внимания для повышения эффективности правосудия.

В Верховном Суде сообщили, что тематика программы подготовки охватывает крайне актуальные вопросы, связанные с электронными (цифровыми) доказательствами, оборотом виртуальных активов и применением искусственного интеллекта в судопроизводстве, а значит, соответствует современным вызовам, стоящим перед судьями в процессе отправления правосудия.

Кравченко отметил, что несмотря на крайне сложные условия, вызванные войной, и связанные с этим трудности в организации работы, украинские суды должным образом выполняют возложенные на них функции, что подтверждают статистические показатели судебной деятельности за прошлый год. Так, в 2024 году суды всех инстанций и юрисдикций рассмотрели 4,4 млн дел, а в настоящее время в их производстве находится около миллиона дел.

Безусловно, одной из наиболее важных категорий дел являются производства по коррупционным правонарушениям, поскольку системное противодействие этому явлению, особенно в условиях войны, – ключевая гарантия успеха государства. Кроме того, обеспечение верховенства права и эффективности правосудия, в частности в аспекте борьбы с коррупцией, является важным условием соответствия требованиям Европейского Союза.

Станислав Кравченко напомнил, что 27 февраля этого года в Страсбурге была представлена украиноязычная версия Платформы обмена знаниями ЕСПЧ. Он призвал коллег активно использовать в работе аналитические материалы, размещённые на этом ресурсе, для более глубокого изучения подходов ЕСПЧ и эффективного применения его практики при рассмотрении дел.

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