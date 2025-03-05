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Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко подчеркнул важность качественного правосудия по антикоррупционным делам

17:07, 5 марта 2025
Станислав Кравченко во время открытия программы подготовки судей ВАКС подчеркнул ключевую роль антикоррупционного правосудия для будущего Украины.
Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко подчеркнул важность качественного правосудия по антикоррупционным делам
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Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко принял участие в открытии программы подготовки судей Высшего антикоррупционного суда. Он выразил благодарность Национальной школе судей Украины и международным партнёрам за организацию этого мероприятия, отметив, что такие образовательные программы – это не только обучающий проект, но и площадка для профессиональной дискуссии, цель которой – достижение более качественных результатов в работе и определение направлений, на которые следует обратить больше внимания для повышения эффективности правосудия.

В Верховном Суде сообщили, что тематика программы подготовки охватывает крайне актуальные вопросы, связанные с электронными (цифровыми) доказательствами, оборотом виртуальных активов и применением искусственного интеллекта в судопроизводстве, а значит, соответствует современным вызовам, стоящим перед судьями в процессе отправления правосудия.

Кравченко отметил, что несмотря на крайне сложные условия, вызванные войной, и связанные с этим трудности в организации работы, украинские суды должным образом выполняют возложенные на них функции, что подтверждают статистические показатели судебной деятельности за прошлый год. Так, в 2024 году суды всех инстанций и юрисдикций рассмотрели 4,4 млн дел, а в настоящее время в их производстве находится около миллиона дел.

Безусловно, одной из наиболее важных категорий дел являются производства по коррупционным правонарушениям, поскольку системное противодействие этому явлению, особенно в условиях войны, – ключевая гарантия успеха государства. Кроме того, обеспечение верховенства права и эффективности правосудия, в частности в аспекте борьбы с коррупцией, является важным условием соответствия требованиям Европейского Союза.

Станислав Кравченко напомнил, что 27 февраля этого года в Страсбурге была представлена украиноязычная версия Платформы обмена знаниями ЕСПЧ. Он призвал коллег активно использовать в работе аналитические материалы, размещённые на этом ресурсе, для более глубокого изучения подходов ЕСПЧ и эффективного применения его практики при рассмотрении дел.

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Верховный Суд Станислав Кравченко

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