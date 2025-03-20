В Украине утвердили изменения в Перечень типовых документов

В основном изменения касаются сокращения сроков хранения документов по лицензированию, аккредитации, а также добавлены новые виды документов по военному учету.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная архивная служба сообщила, что подписан приказ Министерства юстиции Украины «Об утверждении Изменений в Перечень типовых документов, создаваемых в процессе деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, других юридических лиц, с указанием сроков хранения документов» от 14.03.2025 № 748/5, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 14.03.2025 за № 421/43827.

В основном изменения касаются сокращения сроков хранения документов по лицензированию, аккредитации, а также добавлены новые виды документов по военному учету.

Изменения в Перечень типовых документов, создаваемых во время деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, других юридических лиц с указанием сроков хранения документов:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.